Maratoneti della crescita e dello sviluppo

In un periodo in cui Governi, imprese ed individui stanno sperimentando alti livelli di incertezza, due cose sembrano essere da un po’ di tempo stabili. Da una parte la percezione generalizzata che l’attuale modello economico non soddisfi appieno gli individui e la società, che propende sempre più per approcci di progresso economico centrati sull’uomo e maggiormente attenti alla sostenibilità e all’equità. Dall’altra, la duratura posizione della Svizzera nelle parti alte delle classifiche internazionali dell’innovazione e della competitività. È quanto attesta anche l’ultimo rapporto del World Economic Forum (WEF) relativamente all’Indice globale di competitività (IGC) che vede il nostro Paese per l’ennesima volta, la sesta di fila, in testa alla graduatoria di 137 Paesi. La performance economica della Svizzera gode di forti fondamentali quali la salute pubblica, l’educazione primaria e un solido contesto macroeconomico. L’economia fruisce di alti livelli di flessibilità con un mercato del lavoro che, nel confronto con gli altri Paesi, è valutato come quello che funziona meglio. La capacità di assorbimento delle tecnologie, condizione fondamentale per la loro adozione, uso e, quindi, diffusione, è giudicata elevata, posizionando il nostro Paese al secondo posto in termini di prontezza tecnologica dei cittadini e delle imprese. La Svizzera è numero uno, non solo secondo la graduatoria del WEF, anche sul fronte dell’innovazione e su quello della sofisticazione dei modelli d’affari. Percorrendo attentamente i dati scopriamo anche qualche contraddizione. Per esempio, gli indicatori misurati ci dicono che in Svizzera c’è un’elevata capacità di innovazione. Di parere discordante il sondaggio che lo stesso WEF svolge nel quadro del IGC presso un campione di manager che indica proprio nella capacità di innovazione un fattore problematico per fare business. Stessa cosa possiamo dire per la formazione della forza lavoro, valutata di buona qualità ma non del tutto adeguata rispetto ai bisogni del mercato del lavoro. Ci sono alcuni fattori che meritano attenzione perché posizionano la Svizzera meno bene rispetto al risultato complessivo. Si tratta per esempio dell’aumento della burocrazia pubblica, di una certa inadeguatezza della forza lavoro formata, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dei livelli di tassazione, dell’accesso ai finanziamenti per le imprese, dei tassi di entrata nella formazione secondaria e terziaria e una serie di altri fattori che hanno a che vedere con il fare impresa, segnatamente il numero di procedure per iniziare un’attività, il tempo per iniziare un’attività, l’intensità della competizione locale, lo sviluppo di cluster o, ancora, la disponibilità di personale tecnico. Sono dati che confermano quanto la Svizzera sia in ottima posizione nello sviluppo tecnologico e nello sviluppo di capacità innovativa, investendo ingenti risorse in ricerca e sviluppo e nelle collaborazioni tra imprese e mondo accademico scientifico, ma non nella stessa posizione nell’ambito dell’imprenditorialità, come del resto dimostrato anche quest’anno dal rilevamento GEM (Global Entrepreneurship Monitor), che vede il nostro Paese situarsi “solo” nella media dei Paesi trainati dall’innovazione. Per questo motivo gli esperti del GEM, e condivido appieno, suggeriscono alcune misure tra le quali l’introduzione dell’imprenditorialità come strumento pedagogico nelle scuole primarie e secondarie per sviluppare le competenze in leadership, creatività e innovazione, al fine di educare per tempo allo sviluppo di un’attitudine imprenditoriale da resistenti e resilienti maratoneti della crescita e dello sviluppo.

(Siegfried Alberton, responsabile del Centro competenze inno3 della SUPSI)