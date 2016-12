Mele con mele, pere con pere

Un’interessante discussione, di cui ha puntualmente riferito Corrado Bianchi Porro martedì 20 dicembre 2016 sulle colonne di questo giornale, ha avuto luogo negli scorsi giorni sull’accesso al mercato italiano per banche e, nel linguaggio dell’Unione europea, imprese di investimento (cioè gestori individuali e collettivi di patrimonio) svizzeri al mercato interno italiano. Il tema è sensibile, poiché si tratta di capire se, domani che i rischi di natura penale e fiscale andranno, con la trasparenza finanziaria internazionale, gradualmente a risolversi, gli operatori finanziari ticinesi potranno giocarsela liberamente sul mercato interno italiano, che da sempre costituisce lo sbocco privilegiato per la piazza finanziaria ticinese.

Se la prestazione è svolta dal territorio, cioè, in linguaggio tecnico, in regime di libera prestazione dei servizi, vi è la possibilità di trattenere sul territorio creazione di valore aggiunto e opportunità occupazionali, con le conseguenze erariali che ne discendono. Se, invece, i gruppi finanziari svizzeri vanno ad aprire filiali all’estero, è là che si creerà valore aggiunto. La Svizzera non è parte dell’Unione europea, ed è quindi chiaro che non può beneficiare del regime di mutuo riconoscimento di cui godono gli operatori finanziari (banche ed imprese d’investimento) europei. Ciò detto, l’autorizzazione, per gli operatori finanziari svizzeri, siano essi banche o imprese d’investimento, deve essere rilasciata dalle autorità italiane. In proposito, come previsto dalle norme italiane (Testo Unico Bancario e Testo Unico Finanziario), determinante è la vigenza nello Stato d’origine, cioè in Svizzera, di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti nel paese ospitante, cioè in Italia. Se ciò che conta è la tutela degli investitori, infatti, determinanti sono i requisiti in proposito dell’operatore finanziario, non altre considerazioni. E in proposito la vigilanza sugli intermediari finanziari può di principio essere ritenuta equivalente.

La circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 introduce, quale ulteriore criterio per la prestazione di servizi finanziari senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie, l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello stato d’origine della banca. Un’interpretazione estensiva di questa condizione, o che, a seconda dei punti di vista, restringeva l’accesso al mercato italiano per le banche svizzere, tendeva a considerare inadempiuta questa condizione, in assenza di meccanismi di scambio delle informazioni anche in materia fiscale. A partire dal 1° gennaio 2017, con il pieno scambio delle informazioni, anche questo ostacolo viene a cadere. Quando tutte le carte per gli operatori finanziari svizzeri sarebbero date per giocarsela sul mercato italiano, ecco che da parte italiana si tira fuori dal polso un jolly che nulla ha a che vedere con la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari: la questione della libera circolazione delle persone. Quello che più sorprende, in tutto questo, è che da parte svizzera nessuno sembri obiettare alcunché, ammettendo implicitamente che le carte sul tavolo possano essere continuamente cambiate. E così la Svizzera riuscì nella storica impresa di cedere il suo segreto bancario nei rapporti internazionali, ed in particolare in quelli con l’Italia, non solo senza ottenere nulla in cambio, ma perdendo.