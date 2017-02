Mercati e politica: destini incrociati

Da analista e osservatore dei mercati azionari, come pure da osservatore politico, risulta difficile oggi esprimermi sulla dicotomia che da anni si osserva sui mercati. Da un lato le azioni americane hanno raggiunto valori ai massimi storici, dall’altro quelle europee risultano sottovalutate per rapporto ai loro concorrenti americani. Si è aperta quindi negli anni una forbice tra le due aree geografiche, forbice che sembra allargarsi anche in questo nuovo anno. La fase di innamoramento tra Wall Street e Trump continua imperterrita sostenuta anche dai tassi di crescita del prodotto interno lordo, previsti al 2,1% nel 2017. In Europa per contro le incertezze politiche, leggasi elezioni in Olanda, Francia e Germania, unite all’instabilità politica italiana spaventano gli analisti, già preoccupati per la lacunosa integrazione del processo europeo. Eppure i tassi di crescita del PIL sono all’1,7% per il 2017, non molto lontani da quelli americani. Essi giustificherebbero quotazioni azionarie certamente più elevate se comparate a quelle americane. Si tratta di un problema di fiducia? In gran parte sì! Potremmo dire che non c’è pace in Europa, dopo la Grecia ci fu il caso della Spagna e dell’Italia, poi la Brexit ed ora Marine Le Pen che cresce vieppiù nei sondaggi e che minaccia di stravolgere l’Europa e l’euro. Un’analisi attenta della situazione francese indica chiaramente che anche in caso di vittoria al ballottaggio di Marine, difficilmente lei potrebbe avere una maggioranza in Parlamento e di conseguenza farebbe fatica ad imporre al Paese un referendum consultativo sulla permanenza in Europa. Essa dovrebbe per forza di cose passare dal Parlamento, che potrebbe mettere il veto. Alcuni osservatori temono però dei contraccolpi in caso di una sua vittoria e una volatilità accresciuta man mano che ci avvicineremo alle elezioni francesi. Dobbiamo prepararci a vivere momenti già visti con la Brexit? Oppure il mercato farà spallucce, come nel caso dell’elezione di Trump e ci sorprenderà con una crescita vertiginosa? Per il momento gli operatori sono concentrati sui risultati aziendali, la cui stagione finirà fra un paio di settimane, e quindi non prendono in considerazione questa variabile, che si presenterà a fine aprile e inizio maggio. Ritengo comunque che con l’approssimarsi delle elezioni olandesi a fine marzo i fattori politici entreranno maggiormente nei radar degli investitori. Come comportarsi quindi? Occorrerà stare innanzitutto attenti sugli sviluppi della divisa euro. Se i sondaggi dovessero dare reali chances di vittoria a Marine, potremmo avere un franco svizzero rivalutato e un euro sotto pressione. Anche la borsa svizzera di riflesso, oltre a quella europea, potrebbe subire dei contraccolpi. La chiusura della forbice di cui abbiamo parlato all’inizio difficilmente avverrà prima delle elezioni francesi. Naturalmente potremmo avere anche uno scenario opposto a quello descritto nel caso in cui le elezioni francesi si incanalassero nel segno della continuità. A latere va osservato che le attività di acquisizione procedono a ritmo sostenuto coinvolgendo anche colossi tipo Unilever, Syngenta, Monsanto ecc. ciò che fa da supporto ai mercati azionari. Continuo a ritenere un’elezione di Le Pen come poco probabile e quindi propendo per una visione positiva dei listini europei. Ciononostante occorre tenere ben presente questa variabile e comportarsi di conseguenza ben diversificando il portafoglio in aree geografiche e anche nelle sue componenti fondamentali.