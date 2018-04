Mobilità e territorio nell'era digitale

La tecnologia digitale e le sue applicazioni tendono potenzialmente a ridimensionare gli ostacoli rappresentati dal tempo e dallo spazio; in particolare il territorio è banalizzato e si frammenta. Ritrovare la dimensione “spazio” è l’antidoto indicato nel nostro Economando del 18 febbraio scorso.

Ma come governare vettori di cambiamento come quelli della mobilità? L’uomo vi dedica una parte costante del suo budget-tempo giornaliero, all’incirca ottanta-novanta minuti. Lo ha ben dimostrato lo scienziato e futurologo Cesare Marchetti. Il tempo percorso a piedi e dai carri trainati da animali determinava il perimetro della Roma imperiale; quando a Monaco arriva il tram, prima a cavalli e poi elettrico, la città si allarga a cerchi concentrici; infine, ferrovia, automobile e aereo, quindi il progresso tecnologico, ha fatto diventare l’uomo un conquistatore indiscriminato di spazio. Tanto più che alla costante del tempo Marchetti ne aggiunge una seconda, legata al reddito. Più la società è ricca, più si divora territorio e lo si annulla facendogli perdere ogni identità.

Sul finire del secolo scorso gli economisti avevano creduto di affrontare il problema grazie al telelavoro, alle nuove offerte della società dei servizi telematici, agli acquisti online. Non per questo la mobilità è diminuita; oltre che per le costanti citate, è diventata decisamente più complessa.

Di fronte a questo rompicapo, la ricetta di politici e non, sembra quella di affidarsi alla tecnologia e al mercato. Dalle onde verdi, ad ogni sorta di veicoli elettrici autoguidati e di car sharing, per non parlare dei droni, ai sistemi di trasporto intelligenti. Al mercato il compito di indicare dove e come investire, dando l’illusione che ci si trovi in un processo autoregolatore. È lecito dubitare che non sia così. La mobilità non è un fine a sé stante.

Cosa rispondono i ricercatori? Molte cose, come sempre. Mi fa specie la sollecitazione di una rivista internazionale di contributi che, al contrario, pongano il tema della mobilità nella dimensione antropologica e sociologica dell’uomo e della società odierna. Se nell’era industriale i comportamenti della mobilità e la sincronizzazione delle attività erano ancora dettati dalle regole temporali dell’istituzionale, dell’economia, della famiglia e della religione, oggi, il ritmo della vita quotidiana è al contrario quello della desincronizzazione dei quattro ordini citati.

Se la mobilità è una costante, la sua governanza è soprattutto legata alla sua percezione, a uno stato dello spirito, individuale e collettivo. Come conciliare i bisogni di una mobilità sempre più individualizzata con la necessità di un nuovo ordine del vivere sociale, compatibile con le risorse economiche e ambientali? E il digitale questa volta ci aiuta, per esempio con le innumerevoli “app” per una mobilità facilitata e intelligente, ma ancora a misura di uomo; oppure con la ricerca di formule di coabitazione tra spazi pubblici e privati (smart cities), rendendoli fruibili, flessibili e addirittura mutabili (infrastrutture ad uso multiplo, anche temporaneo). Anche con una mobilità reinterpretata, lo spazio ritroverà, a scale diverse, la sua qualificante funzione di ambito nel quale si creano e si abbinano nuove identità, capitale territoriale e capacità progettuali.