Modernizzare lo Stato tagliando leggi e regolamenti

La modernizzazione dello Stato consiste nel riportare in primo piano il cittadino e la società civile con lo scopo di riprofilare la domanda pubblica e di controllarla strettamente. Saranno quindi necessarie una verifica generale e una riforma approfondita dell’impianto normativo che in mezzo secolo ha accresciuto il ruolo e le prerogative dell’ente pubblico. Vi sono due riduzioni da intraprendere: quella della densità normativa e quella della sovrapposizione normativa. La densità normativa è la prima causa della scarsa trasparenza dell’attività statale (e dei costi) e dell’asimmetria di informazione sull’offerta pubblica a beneficio del politico e del funzionario e a svantaggio del cittadino. Il ritorno alla semplicità delle regole, mettendo l’accento sullo scopo piuttosto che sulla procedura per raggiungere lo scopo, dovrebbe permettere di sfoltire sostanziosamente le leggi e di ridurre gli «incroci» tra le leggi. Ogni legge si incrocia con un’altra e ogni articolo ha derivazioni, cause ed effetti sempre più marcati e ricorrenti in altre leggi e spesso a tre livelli: Confederazione, Cantone e Comuni. La densità normativa e la complessità delle leggi e dei regolamenti rendono molto difficile l’esercizio di una costante e regolare verifica politica. Alla lunga solo la burocrazia e i suoi tecnici saranno capaci di districarsi nella giungla normativa. È quindi necessario, proprio dal profilo democratico, che le leggi siano chiare, semplici e a termine, affinché il cittadino e la società civile possano svolgere pienamente e attivamente il loro ruolo nel modificare e nel determinare l’offerta pubblica. Un altro aspetto essenziale da verificare e da correggere è la pluri-regolamentazione (sovrapposizione) di uno stesso argomento, prestazione o servizio pubblico. L’offerta pubblica è spesso concatenata, per cui risulta difficile distinguere cause ed effetti nella tendenza in atto. Vi possono essere normative settoriali e parziali di una componente dell’offerta che si sovrappongono ad altre normative parziali della stessa componente regolate in altri ambiti di leggi. Ad esempio l’obiettivo politico di lottare contro l’esclusione, dal punto di vista normativo può coinvolgere i più disparati campi della funzione pubblica. Questo fa sì che l’obiettivo politico deciso venga concretizzato in norme provenienti da diversi settori amministrativi, con il rischio non remoto di avere norme sul mercato del lavoro che sono in contrasto con norme sull’assistenza pubblica o la formazione o viceversa pur perseguendo tutte lo stesso obbiettivo. Ciò determina una regolamentazione ridondante. È quindi essenziale ridurne il numero. In termini tecnici si tratta di verticalizzare maggiormente la produzione normativa dell’offerta pubblica contro la tendenza ad «orizzontalizzarla» allargando sempre più i punti di contatto con altri settori. Questa tendenza è connaturata al sistema consociativo, che vuole così suddividere i rischi di fallimento e massimizzare i meriti individuali per i successi. Si tratta di un approccio bidimensionale molto costoso per la scelta pubblica. Siamo sempre in attesa che il Governo si esprima su una mia mozione del novembre 2014: Sfoltimento delle leggi, dei regolamenti e delle direttive. Meno leggi, meno burocrazia, meno abusi e meno costi, uguale più libertà-responsabilità per tutti.