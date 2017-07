Nuove tecnologie e lavoratori di domani: allarme formazione?

Un recente rozzo e ignorante intervento socialista in Gran Consiglio («Industria ticinese a basso valore aggiunto»), bacchettato anche dal consigliere di Stato Christian Vitta, non scalfisce la verità vera: i rinnovati processi innovativi stanno puntellando lo sforzo competitivo delle industrie cantonali e la loro accresciuta ricerca di una maggiore produttività. Il peggio conseguenza del rafforzamento del franco svizzero è stato superato, o perlomeno le imprese sono riuscite ad adattarsi gradualmente alla nuova situazione anche se i margini di guadagno restano risicati.

Ma la vera questione è quella delle profonde trasformazioni che investono il mondo del lavoro, i mutamenti delle professioni e la necessità per la nostra società (non solo per lo Stato dunque) di aggiornare e adattare la formazione scolastica e professionale dei cittadini. Inoltre sarà inevitabile adattare la legislazione elvetica sul lavoro alle nuove realtà del lavoro stesso. Rimango sempre convinto che il primo passo resta comunque quello di disporre di una buona formazione scolastica di base, alla quale devono seguire un rafforzato sistema duale della formazione professionale, un sistema dinamico di passerelle formative che permette di giungere agli studi superiori partendo da qualsiasi posizione e un elevato sistema accademico puntando in particolare al rafforzamento spinto dei due politecnici federali, ma sostenendo pure le specializzazioni che stanno sorgendo a livello universitario, Università della Svizzera italiana naturalmente compresa.

Invece che perdersi in sterili discussioni su come proteggere il mercato del lavoro indigeno, che saranno spazzate via dall’arrivo in massa dei nuovi processi digitali, bisognerebbe piuttosto ragionare tutti insieme su come fare evolvere la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori di domani. Alcune professioni, lo sappiamo, sono destinate a sparire: non consiglieremmo facilmente oggi a un giovane di diventare cassiere in un supermercato o impiegato di vendita. D’altro lato il classico impiegato d’ufficio oggi deve possedere competenze informatiche e padroneggiare almeno una lingua straniera ma probabilmente due. L’informatica negli uffici è presente tanto quanto nelle fabbriche e permette di fare tante cose impiegando meno tempo rispetto al passato. Nella fabbrica il ragionamento è forse un po’ più complesso. Recenti visite in diverse industrie ticinesi mi hanno fatto apprezzare da un lato le tecnologie all’avanguardia presenti anche in Ticino. Abbiamo sul nostro territorio imprese che riforniscono i più importanti gruppi industriali mondiali nei diversi rami d’attività. Immaginatevi in termini di qualità produttiva cosa significhi ad esempio rifornire con componenti dei motori d’aereo colossi mondiali come la Boeing. Significa produrre delle certificazioni di qualità costosissime che devono dimostrare che il prodotto fornito garantisce una sicurezza assoluta. E per avere questo requisito è necessario lavorare con le più moderne tecnologie e i nuovi materiali.

Tutto ciò però avrà un risvolto nelle figure professionali che animeranno il mondo del lavoro: più ingegneri e tecnici altamente specializzati e meno operai generici; più personale amministrativo con alte competenze finanziarie e meno impiegati d’ufficio generici. Il mondo della formazione ticinese come si sta preparando a questa nuova realtà? Credo che un campanello d’allarme debba suonare rapidamente.