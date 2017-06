Post-votazioni e preoccupazioni incrociate

Sono passate meno di due settimane all’ultimo appuntamento alle urne, che è seguito come sempre da una fase post-votazioni. Di queste il nostro Paese, la politica, i media, gli strateghi e i commentatori politici fanno ampio utilizzo per commentare i risultati emersi dalle urne la domenica precedente, identificando e interpretando tendenze, umori e ridisegnando ogni volta una sorta di cartina politica sulla base del tema dibattuto nella fase di campagna. Da queste analisi, alla fine degli anni ’80 è emerso il concetto del “Röstigraben”, il fossato dei rösti, che segue per alcuni tratti il corso del fiume Sarine a Friborgo. Il Röstigraben è oggi un termine ormai consolidato per designare le differenze di mentalità tra la Svizzera tedesca e la Romandia e viene rievocato regolarmente in occasione di voti contrapposti tra i Cantoni di lingua francese e tedesca. È stato un po’ meno il caso dopo il recente e favorevole voto sulla Strategia energetica 2050, dal momento che i risultati di gran parte dei Cantoni elvetici erano favorevoli all’oggetto in votazione; tuttavia, anche in questo caso i Cantoni romandi si sono contraddistinti, registrando una percentuale di sì ben maggiore a quella degli altri Cantoni elvetici.

Può rivelarsi interessante andare oltre il semplice confine geografico, e guardare da vicino gli attori di un determinato tema politico al di qual e al di là del confine linguistico. Un esempio attuale ci viene offerto da un prossimo tema su cui gli svizzeri saranno chiamati a votare: la riforma della previdenza vecchiaia, che prevede tra le altre cose un aumento dell’età pensionistica delle donne e un incremento di 70 franchi mensili delle nuove rendite AVS. In Svizzera interna i sindacati sono favorevoli al progetto – frutto di un agognato compromesso parlamentare – e non perdono occasione per decantare l’aumento delle rendite dell’AVS. Per contro, l’Unione svizzera degli imprenditori e l’Unione svizzera delle Arti e mestieri, rappresentanti dei datori di lavoro, si oppongono e distanziano dal progetto, secondo loro troppo gravoso per le generazioni giovani e non sostenibile sul lungo termine. In Romandia, invece, l’esatto contrario: i sindacati sono contrari e raccolgono le firme per il referendum – principalmente in disaccordo con l’aumento dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni – e le associazioni economiche favorevoli e pronti a battersi in fase di votazione.

Un simile panorama di posizioni è emerso anche qualche tempo fa, quando il mondo bancario funse da pilota per un progetto che mirava di cercare soluzioni per la flessibilizzazione degli orari di lavoro. Nelle fasi iniziali lo scetticismo nelle regioni di lingua tedesca provenne dagli ambienti sindacali, preoccupati per i nuovi modelli di lavoro – senza registrazione degli orari –, rei secondo loro di permettere ai datori di lavoro di sfruttare i dipendenti senza che questi icato all’impresa, mettendone così a repentaglio la salute e la vita familiare. Dalla Svizzera romanda giungevano invece con più veemenza le voci dei datori di lavoro stessi, preoccupati per un sistema che non permetteva più un controllo diretto degli orari e delle attività dei dipendenti, che dunque avrebbero potuto sfruttare il sistema per aumentare la propria fetta di tempo libero. Insomma, il sistema sembrava troppo favorevole proprio ai dipendenti, la cui salute era al centro dei timori dei sindacati germanofoni.

Le ragioni alla base di questo comportamento “incrociato” palesano un approccio e una concezione diversa del mondo del lavoro e delle prestazioni dello Stato. Regolarmente questi scontri culturali, tra la mentalità germanofona e quella francese, mettono in evidenza la storia svizzera, a dir poco particolare, che ha unito culture che a prima vista non hanno nulla da spartirsi. Alle realtà oltr’alpe, si aggiunge poi anche quella italofona, per alcuni temi in sintonia con i colleghi latini (soprattutto per quanto riguarda la politica sociale), in altri molto più vicina alla realtà svizzero tedesca (politica fiscale ed estera). Di certo i commentatori dei voti svizzeri non hanno di che annoiarsi. Nel 1992, Ben Vautier, un’artista francese di origini svizzeri, nell’ambito del pavillon svizzero all’Expo a Siviglia, ha coniato l’espressione “La Suisse n’existe pas”. In verità la Svizzera esiste eccome, ma per capirla occorre andar a fondo. Ad esempio nel post-votazioni.

*economista, furrerhug