Rispetto per le statistiche (ma i numeri non dicono tutto)

Dice un celebre aforisma che la statistica è l’unica scienza che permette ad esperti diversi, usando gli stessi numeri, di trarre giudizi opposti, e il più delle volte sbagliati. Al di là della battuta resta il fatto che mai come in questo periodo i dati ufficiali vengono spesso interpretati, talvolta contestati, in molti casi piegati nel tentativo di dimostrare tesi precostituite giungendo a minare le basi stesse di credibilità delle statistiche.

I commenti che regolarmente precedono e seguono la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione ne sono un esempio esplicito. La scorsa settimana l’aumento del tutto marginale del tasso di disoccupazione in Ticino dal 3 al 3,1% (in linea con quanto avvenuto in tutta la Svizzera) rilevato dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) è stato considerato da una parte come la dimostrazione del buono stato di salute dell’economia, dall’altra come l’ennesima prova della necessità di drastiche misure per contrastare i lavoratori stranieri.

Senza entrare nel merito delle polemiche politiche, già ampiamente illustrate in queste pagine, vanno tuttavia sottolineati due elementi. Da una parte che le statistiche sono una fotografia della realtà e, almeno quelle ufficiali, sono realizzate secondo principi affidabili e concordati a livello internazionale. Dall’altra non va dimenticato che la dinamica economica e sociale ha ormai una velocità tale per cui appare sempre più difficile affidarsi solo ai numeri per tener conto di tutti gli elementi in gioco.

Proprio in questa prospettiva tra pochi giorni, il 15 e 16 settembre, si svolgeranno a Neuchâtel le giornate svizzere della statistica pubblica per “favorire le discussioni e gli scambi su come progettare uno strumento tanto fondamentale per la democrazia” incoraggiando “collaborazione e dialogo tra utenti e produttori in modo da consentire una valutazione realistica di quanto la statistica è in grado o non è in grado di fornire”.

È allora certamente vero che le statistiche non dicono tutto, ma è altrettanto vero che quelle ufficiali possono comunque costituire una base seria ed affidabile per avere una visione oggettiva della realtà e su questa visione costruire un percorso realistico di politica economica. E il tema dell’occupazione non può che avere un posto di prima fila soprattutto per non cadere nel rischio di considerare i disoccupati solo un numero o una percentuale, mentre ciascuno di essi racchiude una dimensione personale e spesso un dramma umano.

È comunque difficile fissare in una immagine una realtà, come quella del mondo del lavoro, che è peraltro in profonda trasformazione. La rivoluzione tecnologica ed informatica distrugge posti di lavoro: basti pensare alle funzioni dei tradizionali sportelli bancari che sono ormai svolte dalle connessioni Internet. Ma nello stesso tempo nascono nuove figure professionali, si allarga la domanda dei servizi alle persona, cresce l’area del lavoro autonomo in molti settori.

I numeri delle statistiche possono allora essere un piedistallo dove salire per guardare più lontano, ma con i nostri occhi e con la nostra intelligenza.