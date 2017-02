Serve una nuova riforma fiscale

Alla fine non ce l’ha fatta! La Legge sulla Riforma III delle imprese non è riuscita a superare l’ostacolo della votazione popolare. Circa il 60% del Popolo ha espresso un chiaro e secco «no» al progetto uscito dal Parlamento lo scorso mese di giugno. Solo il Canton Ticino, anche se con un solo punto percentuale circa, ed altri tre Cantoni hanno optato per il «sì». Toccherà ora al Consiglio federale elaborare un nuovo progetto che tenga in debita considerazione le opinioni della sinistra che, è bene dirlo, ha vinto la sua battaglia. Si dovrà procedere, se si vorrà una riforma fiscale, in modo più equilibrato dal profilo finanziario, perché è questo che il Popolo ha deciso. Ma ora la priorità è rivolta all’abolizione, entro la fine del 2018, dei regimi fiscali speciali previsti dalla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Anche la sinistra ha più volte ribadito di essere d’accordo su questo tema, anche e soprattutto, per evitare sanzioni da parte della Comunità internazionale che potrebbero toccare sia la Svizzera in quanto tale, p. es. attraverso la denuncia dei trattati di natura fiscale, sia le aziende con sede all’estero che commerciano con società svizzere, poiché non potrebbero p. es. più dedurre dal loro conto economico fiscale le spese sostenute di fonte Svizzera. Il rischio di simili provvedimenti nei nostri confronti nuocerà già nel breve periodo alla piazza economica per cui è indispensabile agire velocemente.

Il primo passo da compiere è, come detto, l’abolizione degli statuti speciali dalla LAID. Le società holding dovranno essere tassate come già avviene a livello federale: per i redditi da partecipazione si utilizzerà il metodo della “riduzione per partecipazione”, necessario per evitare una tripla imposizione economica, mentre gli altri redditi dovranno essere tassati ordinariamente. Nessuna imposizione preferenziale dei redditi di fonte estera dovrà poi essere concessa alle società di domicilio e miste. Al momento non c’è tempo per un nuovo piano di sgravi fiscali, ancorché più equilibrati dal profilo finanziario, poiché il fattore tempo gioca contro la Svizzera. Patent box, Superdeduzione per le spese di ricerca e sviluppo, deduzione degli interessi figurativi dal capitale proprio di garanzia devono ora essere messi in secondo piano. La priorità è infatti un’altra. I Cantoni, che non potranno usufruire di questi strumenti, se vorranno evitare una fuga di importanti società a statuto speciale dal loro territorio, dovranno decidere se ridurre le aliquote applicabili all’utile e al capitale delle società. Il Governo ticinese dovrà ora essere capace di trovare ulteriori argomenti per attuare una riforma cantonale che, quasi certamente, sarà decisa nuovamente dal Popolo. Una soluzione per trovare un maggior consenso popolare potrebbe essere quella di condizionare la riduzione dell’aliquota a determinati comportamenti delle aziende. Si potrebbe prevedere un premio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota, soltanto per le aziende che si contraddistinguono dalle altre per un impegno in ambito sociale (p. es. assunzione di persone in disoccupazione o in invalidità), ambientale (p. es. energie rinnovabili), nei confronti dei loro collaboratori (p. es. mettere a disposizione degli asili nido), nella riduzione del traffico (programmi di mobilità aziendale), nei confronti dei sindacati (p. es. sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro), ecc. In pratica si dovrebbero introdurre nella legge cantonale degli obiettivi extra-fiscali, che trovino il loro fondamento in una disposizione costituzionale, e che rientrino nel margine di manovra concesso ai Cantoni dalla LAID. Una simile riforma, che per ora è soltanto “fanta-fisco”, potrebbe però riscuotere i necessari consensi sia a destra che a sinistra.

(Samuele Vorpe, responsabile del Centro

di competenze tributarie della SUPSI)