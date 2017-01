Solo il dollaro sfugge alle pressioni di Trump?

Oggi verrà insediato il 45esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Poco incline alla tradizione che vuole il president-eletto piuttosto taciturno prima che prenda in mano le redini del Governo, Trump si è già espresso su più questioni. Dal Brexit ai rapporti con la Russia, dai rapporti con la Nato e la Cina (entrambe da ridiscutere) fino agli interventi sulle case automobilistiche perché spostino i siti di produzione dal Messico agli Stati Uniti. La considerazione più prudente che si possa fare sul nuovo presidente è che egli sia molto più imprevedibile dei suoi predecessori. Trump non indica «obiettivi minimi», non mette alcun «paletto» riguardo ad alcun negoziato. Piuttosto, preferisce confondere le sue future controparti, alternando minacce velate con posizioni più accomodanti, ed espressioni di disappunto con complimenti a doppio taglio. Come ho già avuto modo di scrivere su queste pagine, è un maestro nella gestione delle aspettative. Non è evidente che abbia le idee chiare su molte questioni, ma lì dove l’obiettivo è ben definito, eviterà di scoprirlo anzitempo. L’incertezza è quindi maggiore, e la probabilità di non azzeccarci aumenta per tutti quelli che - come me - professionalmente sono chiamati a tracciare scenari per il futuro. Forse un’eccezione in tutto questo è costituita dal dollaro.

A meno di un forte ed improbabile rallentamento della crescita economica, la Federal Reserve (Fed) sarà costretta ad aumentare i tassi. Non ha scelta, non c’è niente da negoziare. Al limite la signora Yellen nel febbraio del 2018 non verrà confermata alla guida della Fed, ma fino a quella data – lo ha ancora confermato ieri – intende procedere sulla strada dei rialzi. Ne consegue che il dollaro difficilmente continuerà ad indebolirsi verso le valute degli altri paesi, le cui politiche monetarie rimarranno più accomodanti. A ben vedere il dollaro più forte, anche se opera in modo deflattivo sull’economia americana, non da troppo fastidio a Trump. Gli permette di continuare a mettere pressione sulla Cina ed altri paesi emergenti perché facciano delle concrete concessioni sui vari fronti commerciali e anche politici, mentre salvaguarda il potere d’acquisto dei «colletti blu» che lo hanno votato. Questo significa che il prezzo del petrolio e delle materie prime non aumenterà ulteriormente, mentre soprattutto le azioni dei paesi europei e del Giappone potranno ancora continuare a salire.