Stretta di mano bilaterale

Le televisioni di tutto il mondo hanno consacrato la stretta di mano virile tra Trump e Macron che hanno concluso in questi giorni il loro summit bilaterale. Aldilà della realtà dei sentimenti di amicizia tra questi due individui catapultati alla testa di due regimi presidenziali, o degli interessi concreti di Realpolitik perseguiti, l’immagine del loro abbraccio può essere letta come simbolo della rivincita degli Stati. Gli organismi multilaterali, aperti (ONU, Organizzazione Mondiale del Commercio, OCSE, ecc.) o esclusivi (G7, G20, G33, ecc.), con i loro potentissimi segretariati, non sono più i vascelli che portano le relazioni internazionali. Trump ha affermato il diritto dell’America di navigare libera in tutti i mari del Mondo, senza lacci di diritto internazionale, ed orientandosi con un’unica bussola: il perseguimento unilaterale degli interessi americani. Ecco, in estrema sintesi, il significato della dottrina “America first” nell’era di Trump. Macron, che, battendo Marine Le Pen al ballottaggio, era apparso come il salvatore di un’Unione europea decrepita, non ha potuto resistere al richiamo ancestrale della grandeur, e di vedere, portando la scialuppa francese accanto alla nave americana, brillare i colori della sua bandiera. Non è più il tempo in cui i presidenti inaugurano, tagliando il nastro, complesse architetture multilaterali, «Francia e Stati Uniti insieme, bilateralmente insieme», hanno detto, invece, Trump e Macron. L’inafferrabile pallino del potere, che dalle capitali degli Stati nazionali, sembrava essersi perso nei corridoi delle Commissioni internazionali, torna ora nelle corti dei presidenti. Dalla sede dell’ONU di New York alla Casa Bianca, da Bruxelles a Versailles.