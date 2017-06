Ticino in Consiglio federale?

Le impreviste dimissioni del consigliere federale Burkhalter sembrano spianare la strada per un ticinese, o una ticinese, in Consiglio federale, movimentando così la pigrizia di una prolungata afa estiva. Al di là del toto-nomi che inevitabilmente si sta aprendo, potrà essere, anche, l’occasione per riflettere su questioni di principio. È veramente indispensabile la presenza di un ticinese in Consiglio federale? Più in generale, quale è il senso della partecipazione della Svizzera italiana alle istituzioni federali (ammesso, naturalmente, che un significato specifico in proposito possa essere individuato)? Evocare questi punti interrogativi porta a mettere le dita nella nostra identità di svizzeri italiani. Ciò che ci spinge a guardare indietro. Lo storico Censi diceva che questa identità si compone di quattro elementi distinti. Due di questi sono originari: l’appartenenza comunale, nel senso della cittadinanza patrizia, o dell’attinenza che portiamo nei nostri passaporti, e l’appartenenza alla cultura italiana. Altri due elementi di questa identità, quindi quello svizzero e quello ticinese, sono, invece, costruiti, nel senso di una “Willensnation”. Prima della rivoluzione francese e, diversi decenni dopo, del Risorgimento, non esisteva, in Ticino, una distinzione fra Italia e Svizzera come oggi la conosciamo. Ai baliaggi svizzeri in quello che chiamiamo oggi il Ticino si contrapponevano, in Lombardia, territori italiani dell’Impero austro-ungarico. Come si vede dal monumento in Piazza dell’Indipendenza a Lugano, infatti, già molti anni prima che il Risorgimento liberasse la Lombardia dal dominio austro-ungarico, i ticinesi erano divenuti “liberi e svizzeri” sull’onda lunga della rivoluzione francese. Soltanto con il riconoscimento quali cittadini liberi ed eguali nella Confederazione, ha maturato un senso anche l’identità ticinese. Prima, infatti, il Ticino era solo un insieme disomogeneo di baliaggi diversi a geometria variabile, posseduti da singoli Cantoni, da più Cantoni, o dalla Confederazione tutta. I ticinesi, non più “Untertanen”, sudditi, sono rimasti però una piccola, eterna, minoranza. Essere marchiati dalla nascita come minoranza può determinare un senso di inferiorità o di chiusura, ma può anche alimentare sete di conquista e di conoscenza. Ieri, come oggi, per chi non rifugge nell’illusione della piccola patria, ma attraversa le montagne, sfida le differenze culturali, il confronto necessario con altri modi di pensare e di vedere le cose sarà un’opportunità inesauribile, dall’architettura all’assistenza sanitaria, dalla poesia all’economia, dalla scienza alla civiltà giuridica. Al di là delle gambe che la porteranno, è questa consapevolezza che dovrà animare il futuro consigliere federale ticinese, quale esempio per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi e quale arricchimento per le istituzioni federali tutte.