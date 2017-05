Tra il dire e il fare, tra populismo e mercati

Ipotizziamo per un attimo che questa domenica succeda l’imprevedibile (tanto ci siamo ormai abituati) e che la signora Le Pen vinca la presidenza francese. Cosa succederà? Forse meno di quanto uno si aspetterebbe. A giugno verrà eletto un nuovo Parlamento e probabilmente i partiti tradizionali (repubblicano e socialista) ne controlleranno la maggioranza, condizionando così la scelta del Governo. La stessa Le Pen esiterà ad indire un referendum sull’euro, che con ogni probabilità perderebbe. Perché? Perché la maggioranza dei francesi, alla pari di altri popoli europei, vorrebbe sì meno interferenze da parte delle istituzioni europee, insieme ad un Governo nazionale che sia più libero nella gestione delle frontiere e del bilancio pubblico. Non vuole però il salto nel buio che l’abbandono dell’euro implicherebbe.

Qualcosa di simile lo abbiamo visto negli Stati Uniti, dove il Congresso e i giudici stanno seriamente impedendo a Trump di cambiare in modo radicale la politica estera, quella fiscale e quella sull’immigrazione. E ancora, cosa sono le elezioni anticipate indette dalla signora May, se non un chiaro tentativo di rispostare il potere decisionale dagli impulsi referendari alla sede parlamentare, ovvero dalle forze manifestamente “pro-Brexit a tutti i costi” a quelle più moderate?

Tutto questo mi ricorda il referendum greco del 2015 quando i cittadini a stragrande maggioranza votarono contro le misure d’austerità, per poi accettarle perché comunque non erano disposti ad uscire dall’euro. I mercati hanno ormai capito questa caratteristica relativa, non assoluta, del rischio politico che – sotto la veste del cosiddetto populismo – negli ultimi anni è venuto a manifestarsi nei Paesi occidentali. Al di là di chi vincerà questa domenica, il rischio politico è destinato ad allentarsi e questo giocherà ancora una volta a vantaggio degli investimenti, e a danno di quelli ritenuti più sicuri, come le obbligazioni di Stato tedesche e il franco svizzero. Semmai una vittoria della Le Pen determinerebbe una correzione solo temporanea degli investimenti più rischiosi, quindi un’opportunità d’acquisto per gli investitori avveduti. È molto probabile, insomma, che la riduzione del rischio politico prevarrà per tutto il 2017, e verosimilmente ancora nel 2018. Dopo bisognerà però che accada qualcosa che tuteli le persone più vulnerabili, affinché il loro numero non cresca ulteriormente, e poiché la loro pazienza non è infinita.

(Luciano Jannelli, capo Strategista Abu Dhabi Commercial Bank)