Trasporti pubblici in "libero" accesso?

Salire, scendere e cambiare mezzo di trasporto pubblico, senza doversi preoccupare del biglietto! Un libero accesso, beninteso non gratuito, che rivoluzionerà, grazie al “grande fratello” della digitalizzazione, il modo di usufruire dei trasporti collettivi: con un solo check-in e un solo check- out, ma dalla perfetta tracciabilità. È uno dei prossimi traguardi della mobilità 4.0 (la sperimentazione è in corso, con il supporto della ricerca di punta, da parte dei nostri operatori ferroviari e postali), verso una generalizzazione di quella facilità e senso di libertà che, per fare un esempio, vivono (sia pur con la vecchia tecnica forfettaria) i possessori di un abbonamento generale annuale – e sono in Svizzera una persona su quindici – oppure di una carta giornaliera.

Per il momento siamo in una fase di transizione, in una realtà ibrida – tra biglietteria tradizionale, distributori automatici e acquisti in rete - che sta mettendo alla prova l’utente e che purtroppo tiene lontane diverse categorie di potenziali viaggiatori. Vediamo le cifre, perlomeno quelle delle FFS.

La maggioranza dei biglietti, il 54%, è oggi acquistata presso i distributori automatici delle stazioni. Più che per vera comodità il cliente ne fa uso per non fare la coda allo sportello, spesso percependo un fastidio per la non sempre facile lettura delle schermo, per la necessità di sapere per esperienza in anticipo come e cosa acquistare. Non parliamo dei biglietti transfrontalieri, per Milano per esempio, un vero incubo poiché è possibile solo per treni regionali TILO. Finalmente nelle principali stazioni vi è una persona che discretamente vigila e consiglia.

Seguono, quasi a pari merito, gli acquisti per via elettronica (PC) con relativa stampa del biglietto (19%) disponibili già da oltre un lustro, e quelli, il 20%, direttamente via un’applicazione smartphone. Dopo una fase sperimentale, dal 2017, l’App “Mobile Preview” rappresenta il vero progresso, almeno per tutti coloro che dispongono di un “telefonino” con collegamento alla rete e che predispongono un pagamento via carta di credito. Si inizia con il chiedere l’orario addirittura dalla localizzazione GPS indicata dal cellulare - quindi non solo dalla stazione più vicina ma anche dalla fermata dei mezzi pubblici locali – per una analoga destinazione finale, per poi arrivare alla scelta dell’itinerario e del treno sul quale si vuole viaggiare e, con successivi clic, al pagamento e alla sua visualizzazione sul cellulare. L’app è in grado di segnalare la possibilità di usufruire di speciali sconti, per esempio per collegamenti in orari poco frequentati; oppure se una carta giornaliera non sia più favorevole. E quella delle offerte mirate e differenziate diventerà sempre più una necessità anche per il mezzo ferroviario. Le tariffe delle compagnie aeree sono lì a dimostrare quanto potenziale di mercato si possa ancora guadagnare, mentre l’avvento della concorrenza dei bus privati a lunga percorrenza (Economando 14.9.16), non andrebbe snobbata.

Per chi si è un po’ familiarizzato, l’app batte, per comodità, tempistica e per specifiche prestazioni (come quelle sopracitate), la classica offerta agli sportelli della biglietteria; qui non si vendono ormai che il 7% dei biglietti, una percentuale ben indicativa della situazione anche se da non confondere con quella della cifra d’affari. Le biglietterie sono per ora piuttosto per le tratte internazionali, per biglietti complessi o speciali e per quelle categorie di persone che proprio non vogliono o a cui non è possibile l’accesso al digitale.