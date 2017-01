Trump: un ritorno agli Stati nazionali?

«Entro pochi mesi sarà chiaro che Trump non si trasformerà mai in politico e continuerà a pensare come un businessman alla guida dell’America». È certamente una fra le tante speculazioni del momento. L’affermazione non mi sembra tuttavia qualunquista se considero l’origine - una mail personale a una rete di corrispondenti di un accademico dell’Illinois - e, soprattutto, le riflessioni che ne possono scaturire. Per esempio, in merito alla tesi secondo la quale Donald Trump darebbe una risposta alla globalizzazione con un deciso ritorno a una politica degli Stati nazionali. Una tesi non populista ma che facilmente accende aspettative popolari in chiave di sovranità nazionali.

Ma di che risposta alla globalizzazione si tratta? Il ritorno ai nazionalismi è una risposta adeguata?

La natura non solo economica ma socio-politica della globalizzazione (secondo la terminologia di Ulrich Beck) va vista come un processo che, grazie alle nuove tecnologie, comporta l’organizzazione dell’economia e la condivisione sociale in una logica d’insieme sempre più aperta. Tuttavia questa «società mondo» non va solo letta in termini di unità ma nel contempo anche in quelli di «globalità», comprensiva di molteplicità e di differenza. La globalizzazione è quindi soprattutto un processo, per certi versi ineluttabile, che esige di essere inquadrato da regole del gioco, prendendo in considerazione le possibili sfide tra agenti diversi, economici, sociali, culturali e politici. Fino a poco tempo fa le regole del gioco sono state monopolizzate e ideologizzate in termini di globalismo, intendendo per esso il primato dei mercati e la loro capacità di autoregolazione. Difficile pensare che le forze conservatrici americane abbiano delle idee diverse. Ora le intenzioni di Trump ci sembrano piuttosto quelle di qualcuno che vuole interpretare il globalismo a proprio uso e consumo: per gli USA, in una interpretazione non pregiudiziale; per il grande business, nell’affermazione citata all’inizio. Nei due casi, sempre si tratta di una risposta di parte, implicante perlomeno l’implicita sconfessione della pretesa liberista di aspirare, a termine, a soluzioni vincenti per tutti. Più realisticamente il geografo politico americano John Agnew classificherebbe questa strategia quale «globalista», espressione di un «regime di sovranità territoriale estesa». Più precisamente, seguendo la sociologa olandese-americana Saskia Sassen, il modello non è bipolare, globale e nazionale, ma basato semmai sua una triade «TAD» - Territorialità, Autorità, Diritto - che oggi proprio non coincide con quello tanto invocato delle «sovranità territoriali nazionali».

Se, come dimostra il caso bancario, gli USA definiscono la propria territorialità non rispetto al territorio in senso stretto, ma a quello riconducibile ai propri interessi, se queste territorialità estese (e qui includiamo pure altri regimi, come quello di Putin) esprimono un potere (Autorità) capace di tradursi in Diritto, che conclusioni possiamo trarre? Uno: che la sedicente risposta nazionale alla globalizzazione in realtà è solo la risposta degli Stati più forti o ancora meglio dei nuovi assemblaggi globali d’interesse (Sassen) che si ritagliano la loro Territorialità (estesa) con regole del gioco solo apparentemente rispettose delle sovranità nazionali. Due: la soluzione per gli altri Stati-Nazionali - specie per l’Europa - sarebbe piuttosto quella dell’«integrazione» (Agnew). Un bel paradosso per chi crede nelle risposte nazionaliste.