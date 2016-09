Un Cantone che non riconosce il valore delle imprese

Quando, come succede regolarmente in Ticino, si osservano scene di giubilo da parte di privati cittadini ma pure di “politici”, per la chiusura d’imprese e la conseguente riduzione di posti di lavoro, bisogna trovare la forza di chiedersi seriamente per quali motivi gli attori del territorio dovrebbero così impegnarsi per dare un futuro a questo Cantone.

Non per sparare sempre sulla croce rossa, ma la responsabilità della politica qui è davvero grossa. Il 25 settembre saremo chiamati a votare su un’iniziativa popolare che chiede di soffocare ogni impresa attiva in Ticino obbligando lo Stato a mettere a disposizione un ispettore del lavoro ogni 5mila lavoratori e obbligando tutte le imprese ticinesi, anche le più piccole, il negozio di paese per intenderci, a depositare a Bellinzona tutti i contratti di lavoro e qualsiasi modifica salariale.

Ciò significa che a Bellinzona giungerebbero ogni anno non meno di 240mila-250mila documenti da controllare. E si pensa forse di fronteggiare il dumping salariale con questi metodi, ben conosciuti fra l’altro nella vicina penisola? Ma siamo seri! Un consiglio all’onorevole Vitta: se passa l’iniziativa popolare chiuda pure il Tavolo sullo sviluppo economico e si affossi qualsiasi politica di promozione economica e di sostegno all’innovazione, perché con un «sì» popolare sarebbe lanciato un chiaro messaggio alle imprese: non venite in Ticino perché non siete gradite. Poi però vedremo chi pagherà fior d’imposte al loro posto.

Chi ha concepito questa iniziativa e la sostiene considera le imprese e gli imprenditori un branco di criminali sfruttatori della manodopera. Chi, come il partito socialista, non ha promosso l’iniziativa sul dumping salariale ma la sostiene avalla di fatto questa visione dell’economia ticinese. Per essere un partito di governo è una posizione irresponsabile. Lo stesso dicasi di chi come i verdi nostrani hanno lanciato – e vinto davanti al popolo – il principio del salario minimo, differenziato per categoria professionale.

Anche qui comprenderete che diventa molto difficile trovare una soluzione concordata e applicativa nell’ambito del gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato, di cui faccio parte, se gli iniziativisti non fanno nulla per evitare di mostrare il loro disprezzo, a mezzo stampa, contro le imprese, parlando in maniera spregiativa di capannoni invece che di stabilimenti industriali e di degrado generalizzato del mercato del lavoro quando la realtà è un po’ diversa.

Per un determinato periodo abbiamo pensato che nostro compito fosse anche quello di non lesinare sforzi per farsi accettare come imprese dal territorio. Obiettivo probabilmente vano in questa fase politica e sociale che sta attraversando il Paese. Il nostro compito deve essere quello di difendere le prerogative dell’economia cantonale che sono poi quelle del Paese e dei suoi cittadini. E rafforzare la credibilità degli imprenditori nel loro agire concreto. Siamo d’accordo sul fatto che le pecore nere debbano essere perseguite senza indugio, ma è indubbiamente attraverso gli atti degli imprenditori, nel come essi si collocano nella società e ne interpretano le aspettative che nasce il seme di una comprensione reciproca fra imprese e società civile che fino a qualche tempo fa era indubbiamente più diffusa.

Per tornare all’inizio, quando i cittadini di un territorio sono contenti perché le aziende chiudono e se ne vanno lasciando per strada posti di lavoro, significa che il territorio non solo esprime un disagio ma è malato. E la cura da somministrare potrebbe essere molto pesante, ma quando ce ne accorgessimo sarebbe troppo tardi.



Stefano Modenini, direttore AITI