Un’idea di società cristiana?

Ciò che si vede e ciò che non si vede, era una posizione che Fréderic Bastiat (filosofo e economista 1801-1850) assumeva di fronte a ciò che la realtà gli offriva. La finanza pubblica, come lo Stato spende e ricava i soldi, è una materia che, è dimostrato nei secoli, si presta benissimo a questo genere di osservazione. I conti del Canton Ticino, come ovunque in occidente, sono in deficit da oltre un ventennio e hanno un cumulo di debito pro capite quasi triplicato. Se la parte che si vede sono le cifre, in definitiva tutti i fatti misurabili; la parte che non si vede sono le “forze cosmiche” le “leggi di natura” che producono i fatti. Per uscire dalla crisi non basta più intervenire a breve termine con strumenti abituali: risparmi e tagli di spesa, aumenti di imposte e tasse. Certo permettono di correggere la traiettoria portando anche a qualche pareggio annuale, ma il risanamento non lo si otterrà mai più. Allora si impone una identificazione delle “forze” che generano la situazione che conosciamo, e poi alcuni correttivi possibili solo sul lungo termini per adattarci al meglio a tali “forze cosmiche”. Scopriamole in sintesi, sono cinque. Si tratta di “forze” che sono la risultante di comportamenti singoli che moltiplicati diventano “leggi non scritte”, nemmeno identificabili a colpo d’occhio, che determinano la realtà economico-finanziaria e in definitiva sociale. Eccole. Il moto circolare perpetuo statale in espansione: desiderio, bisogno, diritto, legge, burocrazia, elezioni. Il moto circolare perpetuo fiscale in espansione per sostenere il moto statale: imposte dirette, imposte indirette, tasse, balzelli, debiti. Il moto perpetuo demografico, da noi negativo: denatalità, invecchiamento, nomadismo. Il moto perpetuo del progresso tecnologico: industria 4.0, il 65% dei neonati svolgerà lavori che oggi non esistono ancora, il 50% dei lavori saranno sostituiti da strumenti automatici e digitali. Il moto perpetuo dello scambio: i paesi non occidentali superano i paesi occidentali, il mondo è intrecciato e vive del 30% di esportazioni, le delocalizzazioni produttive inseguono i mercati in crescita. Ci piaccia o no questi sono i macro trend sui quali la politica deve riflettere e prendere delle misure. Non ci sarà un Governo globale che interverrà su queste “forze” (sarebbe inutile) a favore dell’occidente. Dobbiamo agire noi, ognuno laddove si trova e paradossalmente nel suo microcosmo, per fare le cose “giuste e buone” per trarre il massimo da queste circostanze. Le regole del “laissez faire” appartenevano a un’altra galassia; alla domanda cosa va distrutto e cosa va preservato Thomas Eliot disse: né il liberalismo né il conservatorismo, che sono semplici inclinazioni, non bastano a guidarci. È possibile che ce la caveremo se prendiamo in mano le regole “dell’umanesimo integrale” (Jacques Maritain). Se l’occidente vorrà rilanciarsi, in particolare l’Europa, come dice il prof. Joseph Horowitz Weiler (ebreo) dovrà “riscoprirsi cristiana” e trarre da questo patrimonio gli utensili e i metodi di lavoro per vivere nella nuova galassia.