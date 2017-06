Portoricani in (doppia) festa

I portoricani festeggiano marciando sulla Fifth Avenue di New York durante il Puerto Rican Day Parade, nello stesso giorno in cui nel Paese si è votato per l'adesione dell'Isola caraibica agli Stati Uniti. Un voto che però non è vincolante e dunque la decisione in merito è ancora lontana... (© EPA/ALBA VIGARAY)