Domenica alle urne

La Consigliera federale Doris Leuthard con il resto del Governo elvetico commenta i risultati delle votazioni federali di ieri. Dalle urne sono usciti due sì (alla naturalizzazione agevolata per gli stranieri di terza generazione e al fondo per le strade FOSTRA) e un no alla Riforma III della fiscalità delle imprese. (© Keystone)