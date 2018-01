12 gennaio

Il simbolo dell'intesa trovata

In Germania è stato finalmente raggiunto un accordo per la formazione della Grosse-Koalition. Nella foto la stretta di mano tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, in rappresentanza delll'Unione tra la CDU e la CSU, e il leader social-democratico (SPD) Martin Schulz. (© EPA/CLEMENS BILAN)