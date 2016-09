Stan è... al top!

Stan Wawrinka posa in cima al "Top of the rock", al Rockfeller Center di New York, con la coppa vinta agli U.S. Open. Stan è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi il suo terzo Grande Slam della carriera, dopo quelli conquistati nel 2014 a Melbourne e nel 2015 a Parigi. Lo ha fatto battendo nella finale di New York il numero uno al mondo Novak Djokovic per 6-7 (1/7) 6-4 7-5 6-3. (© AP Photo/Richard Drew)