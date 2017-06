La convivenza con i monsoni

Un indiano, non curante della forte pioggia durante il periodo dei monsoni, continua a tirare il suo carretto a Gauhati, India. Le piogge monsoniche sono essenziali per l'India, dove il settore dell'agricolutura rappresenta oltre il 13% dell'economia e fornisce lavoro per circa la metà dei 1,25 miliardi di persone. (© AP Photo/Anupam Nath)