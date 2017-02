Un tricolore per i ticinesi

"Ho voluto esprimere il sentimento di profonda gratitudine dell'Italia e della Lombardia per la generosa opera svolta dagli amici del Ticino che si sono spesi per le popolazioni terremotate del Centro Italia" lo ha detto ieri Luca Marsico (Presidente della Commissione Ambiente e Protezione civile di Regione Lombardia) ricevendo alcuni soccorritori ticinesi che hanno prestato aiuto a gennaio in Abruzzo. (© Regione Lombardia)