15 gennaio

Quei strani copricapi

L'artigiano Karl Kersten mostra i cappelli ricoperti di piume di struzzo preparati per essere indossati dagli artisti del "Gilles of Binche" in vista del carnevale locale, di Binche, ora patrimonio mondiale dell'UNESCO, uno dei gli eventi più grandi e più popolari del Belgio. (© EPA / STEPHANIE LECOCQ)