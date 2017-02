Le rovine del disastro

La rovina dell'hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, si mostra per la prima volta senza neve. Le immagini sono state scattate da un drone. La furia distruttrice della valanga che ha colpito l'albergo lo scorso 18 gennaio halasciato dietro di sé 29 morti. (© La Repubblica via AP)