Ecco il nuovo 20 franchi

Il presidente della BNS, Thomas Jordan, è giunto a Locarno per presentare la nuova banconota da 20 franchi, in circolazione da oggi, la quale su un lato ha rappresentata la Piazza Grande in occasione del Festival del Film. Da qui l'idea dell'incontro con il presidente della rassegna Marco Solari. (© Foto Crinari)