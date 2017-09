17 settembre

Premi al piccolo schermo

Si sono tenuti ieri sera gli Emmy Awards, il più importante premio televisivo a livello internazionale. Quest'anno si è giunti alla 69esima edizione, dove a farla da padroni sono stati "The Handmaid's Tale", adattamento del romanzo di Margaret Atwood, e Big little lies". (© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)