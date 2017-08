Il più lungo ponte in teak

Queste persone si godono il tramonto sul ponte "U Pain" a Mandalay, in Myanmar. La passerella si estende per 1,2 km sul lago di Taungthaman e collega le sue due banchine vicino a Amarapura. La struttura è stata costruita dal sindaco U Bein intorno al 1850 e attrae sempre numerosi visitatori, sia locali che stranieri, in quanto è considerato il ponte più lungo del mondo costruito con legno teak. (© EPA/LYNN BO BO)