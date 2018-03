Cala il sipario sui Giochi paralimpici

Si sono chiusi anche i Giochi paralimpici di PyeongChang, che hanno fatto seguito alla rassegna olimpica di febbraio. Per la Svizzera sono arrivate "solo" 3 medaglie, d'oro, portate a casa dal vallesano Théo Gmür nello sci alpino. Il 22enne si è infatti imposto nel super G, in discesa e nel gigante. Nessun metallo per il ticinese Murat Pelit, che si è comunque ben difeso sui pendii asiatici. (© AP Photo/Ng Han Guan)