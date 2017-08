Nel santuario degli uccelli

Questo esemplare di Sagittarius serpentarius, comunemente noto come serpentario, è stata fotografato ieri nel parco "World of Birds" in Sud Africa. Il santuariio è il più grande parco ornitologico dell'Africa e si trova nella valle di Hout Bay a Città del Capo. Qui sono presenti più di 3mila uccelli di 400 specie differenti, che sono presenti in 100 diversi paesaggi in cui i visitatori possono passeggiare in diretto contatto con i volatili. Creato nel 1973 da Walter Mangold, nel parco ci si prende cura di tutti gli uccelli feriti come anche di altri piccoli animali, ci si basa infatti sulla politica di "non uccidere". (© EPA/NIC BOTHMA)