L'amore dei britannici per i cappelli

Ha preso il via vicino a Londra il Royal Ascot, uno degli eventi ippici più famosi al mondo, noto più per essere un tradizionale appuntamento dell’aristocrazia britannica – con conseguente affollamento di cappelli e cappellini – che per i cavalli e la competizione sportiva. Eccone infatti una dimostrazione. (© EPA/TIM IRELAND)