Sciabola magica

Una spettacolare fotografia, realizzata con la tecnica dell'esposizione multipla, mostra l'atleta tailandese Voragun Srinualnad combattere contro il vietnamita Vu Thanh An, durante la finale individuale di sciabola dei Giochi SEA. L'edizione 2017 dei SEA (Giochi del Sudest asiatico) sono in corso a Kuala Lumpur, in Malesia. (© EPA/FAZRY ISMAIL)