La danza dei bottai

La tradizionale danza dei bottai eseguita nel Muncipio di Monaco di Baviera, in Germania. Si tratta della danza d’arte dei bottai (coloro che prodono le botti), che per l'occasione indossano frac rossi, berretti neri, calze bianche e un grembiule in pelle. La danza dei bottai viene organizzata ogni 7 anni nel periodo tra il giorno dei re magi e martedì grasso. I gruppi fanno talvolta oltre 20 rappresentazioni al giorno. (© EPA )