Scoperti gemelli della Terra

A una distanza di 39 anni luce dalla Terra, attorno alla stella battezzata Trappist-1, orbita un sistema composto da sette pianeti simili al nostro, tre dei quali potrebbero ospitare la vita come la conosciamo. Pianeti, come si dice, "gemelli" della Terra. La scoperta è stata diffusa ieri dalla NASA. (© Scott Kelly/NASA via AP)