L'Everest perde il suo emblema

La "Hillary Step", emblematica roccia quasi verticale di 12 metri che costituiva l'ultimo serio ostacolo per gli alpinisti impegnati a raggiungere la vetta dell'Everest (8.848 metri), "non c'è più". Lo ha confermato alla BBC lo scalatore britannico Tim Mosedale, parlando della "fine di un'era". Chiamata così in onore di sir Edmund Hillary, il primo alpinista che raggiunse la cima dell'Everest nel 1953, la "Hillary Step", che si trovava a 8.790 metri, a quanto sembra sarebbe crollata a causa del disastroso terremoto avvenuto in Nepal nel 2015. (© EPA/MARTIN ATHENSTAEDT )