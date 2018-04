Una rosa per Sant Jordi

In Catalogna si celebra oggi la festa di Sant Jordi, una ricorrenza a carattere popolare che prevede che le coppie si scambino regali: gli uomini ricevono un libro e le donne una rosa. Così Barcellona si trasforma per tutta la giornata in un’enorme libreria-negozio di fiori all’aperto. (© AP Photo/Emilio Morenatti)