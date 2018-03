Eleganti sirene

Si trovano in Polonia questa cucciola di lamantino con la sua mamma Ling, che l'ha dato alla luce a marzo. Gli inservienti dello zoo devono nutrire il cucciolo con latte dall'Australia, poiché la madre non riesce a nutrirla. I lamantini sono mammiferi acquatici di grandi dimensioni, gli unici appartenenti alla famiglia Trichechidae. (© EPA/ALEKSANDER KOZMINSKI POLAND OUT)