26 settembre

Una raclette... tricolore

È in arrivo, sulle tavole svizzere, un nuovo tipo di raclette. Il caseificio vallesano di Châteauneuf ha infatti confezionato un nuovo prodotto a base di latte di mucca, capra e pecora. Il nuovo formaggio sarà degustato per la prima volta il 3 ottobre nell'ambito della fiera del Vallese a Martigny, in cui i visitatori saranno invitati a dare il loro parere e ad attribuire un nome al prodotto. (© KEYSTONE/Christian Merz)