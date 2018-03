In ricordo delle 64 vittime

Centinaia di candele sono state accese in ricordo delle 64 vittime, alcune giovanissime, dell'incendio in un centro commerciale nella città siberiana di Kemerovo, nel centro di Mosca. Diverse città del Paese hanno previsto delle manifestazioni per commemorare i morti. (© EPA/ALEXANDER PATRIN/A42.RU)