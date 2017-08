Il primo giorno di scuola

Per oltre 55mila allievi e 5.361 docenti ticinesi ieri sono ricominciate le scuole. È inoltre cominciata la fase di sperimentazione de "La scuola che verra" nelle sedi di Cadenazzo, Coldrerio, Paradiso, per le scuole comunali e Acquarossa, Biasca e Tesserete per le scuole medie. (© FOTO REGUZZI)