Pancakes... di corsa!

La corsa dei pancakes è una consuetudine che si ripete ogni anno in Inghilterra per il martedi grasso, così come mangiare i pancake in quel giorno. Secondo la leggenda, una signora stava preparando dei pancake a casa quando sentì il suono delle campane che segnavano l'inizio delle confessioni... di tutta fretta uscì di casa dirigendosi verso la chiesa con ancora i pancake nella padella e per non farli bruciare la signora continuò a lanciarli per aria. Nacque così la tradizione della Pancake race! (© AP photo)