28 gennaio

Marso domina ai Grammy

Alla 60esima edizione dei Grammy Awards Bruno Mars è stato il vincitore assoluto, conquistando i premi per: album dell'anno e record dell'anno, per 24 K Magic, canzone dell'anno per "That's what I like" e tutti gli altri grammofonini per cui era candidato: sette, compresi Best R&B Performance e Best R&B Song. (© Photo by Charles Sykes/Invision/AP)