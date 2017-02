Non chiamatela slitta

La tedesca Jacqueline Loelling in azione durante la gara femminile della Coppa mondiale Skeleton a Innsbruck, in Austria. Il nome della disciplina deriva dalla parola inglese skeleton che significa "scheletro", con cui si usa indicare la speciale slitta, un telaio dotato di pattini, utilizzata in questo sport. (© EPA/ANDREAS SCHAAD)