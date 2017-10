Onde gravitazionali da Nobel

Il premio Nobel per la fisica 2017 è stato assegnato al teorico Kip Thorne che unitamente a Barry Barish e Rainer Weiss scoprirone le onde gravitazionali. L'onda gravitazionale è una deformazione della curvatura dello spazio-tempo che si propaga come un'onda. In parole più semplici si tratta di "vibrazioni" dello spazio-tempo provocate dai fenomeni più violenti dell'universo, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all'universo. (© EPA/JEON HEON-KYUN)