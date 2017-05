Specchio, specchio...

Una visitatrice fotografa l'opera "You make me wonder" dell'artista Jeppe Hein durante la presentazione alla stampa della nuova esposizione collettiva "Miroir miroir" ("Specchio specchio") al Mudac, il Museo del design e delle arti applicate conteporanee di Losanna. (© Keystone/Thomas Delley)