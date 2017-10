30 settembre

Catalogna, l'ora della verità

Mancano poche ore al referendum che potrebbe sancire la separazione della Catalogna della Spagna. Ma quest'ultima non ne vuole sapere. Migliaia di cittadini spagnoli sono scesi oggi in strada per protesta. E intanto a Barcellona e nelle altre città della regione sono stati occupati i seggi, per paura che la polizia impedisca il voto. Il Governo ha annunciato: "Il referendum è comunque già annullato", dopo aver bloccato il sistema per la conta dei voti. Si avvicina l'ora della verità. (© AP Photo/Francisco Seco)