L'inverno, finalmente!

È arrivato l'inverno a Nord delle Alpi: in Svizzera tedesca è nel Giura ha nevicato fino in pianura la notte scorsa, la coltre bianca non ha però superato i 5 centimetri. Nella foto, il bellissimo paesaggio invernale di Unteraegeri, nel Canton Zugo. (© Keystone)