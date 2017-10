Il Nobel anche un po' svizzero

Il nuovo premio Nobel di chimica è descritto come un uomo appassionato, dal carattere malizioso. Ormai pensionato, Jacques Dubochet condivide in un blog le sue osservazioni sull'ambiente e la società. Dallo sforzo collettivo di un lavoro fatto 30 anni fa giunge l'assegnazione al professore svizzero del Nobel per la chimica 2017. Il premio è stato assegnato congiuntamente a Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson, tre specialisti di biomolecole. (© KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)