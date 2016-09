Nadal battuto a sorpresa da Pouille

Non se lo aspettava nessuno, e probabilmente nemmeno i due protagonisti del match. Negli ottavi di finale degli US Open di tennis, infatti, Rafael Nadal è stato battuto in cinque set da Lucas Pouille per 6-1 2-6 6-4 3-6 7-6 (8/6). (© EPA/ANDREW GOMBERT)