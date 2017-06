Uniti contro il terrore

Si è chiusa senza incidenti alla presenza di centinaia di persone la veglia voluta ieri sera dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, per ricordare le vittime dell'attacco di sabato e per dimostrare che la capitale britannica, malgrado l'angoscia diffusa e la paura di molti, non intende arrendersi. (© EPA)